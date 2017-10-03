PlayStation'ın patronu Sony'den ayrılıyor!

Andrew House artık PlayStation'ın patronu olmaktan vazgeçtiğini açıkladı. 27 yıldır görev yaptığı Sony'den ayrılma kararı alan Andrew House, 2017'nin sonunda boşalan koltuğunu başkan yardımcısı olan John Kodera'ya devredecek. Andrew House'un açıklamasına bakacak olursak, bu Sony tarafından verilmiş bir karar değil.

Andrew House, açıklamasında yeni deneyimler yaşamak istediği için PlayStation'dan ayrıldığını belirtiyor. Andrew House; "PlayStation hayatımın 20 yılını akşın bir süredir büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bu süreçte birçok rekora imza attık. Şimdi yeni zorlu deneyimler tatmak istiyorum" dedi.

1990 yılında PlayStation'a katılan ve 1995 yılında PS1'in piyasa çıkmasında rol oynayan Andrew House'un ayrılığı PlayStation cephesini derinden etkileyecektir. Otoriteler tarafından yaptığı her iş takdir edilen Andrew House'un yerine güçlü bir aday henüz bulunmuyor.