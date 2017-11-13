Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon özel Pokemon'ları açıklandı!

Her yıl iki farklı Pokemon oyunu geliştiren Game Freak, oyunlarında farklı Pokemon'lara yer vererek, oyuncuları tercih konusunda hep zorlamıştır. Game Freak bu yıl da iki farklı oyun olan Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon'u 17 Kasım tarihinde piyasaya sürecek.

Nintendo 3DS/2DS konsollarına özel olacak ve bu konsolların son Pokemon oyunu olan Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon'da, serinin tüm efsanevi Pokemon'ları yakalanabilecek. Bugün gelen haber ile Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon'da yer alacak özel Pokemon'lar ve efsanevi Pokemon'ların listesi ortaya çıktı.

Pokemon Ultra Sun'da; Ho-Oh, Raikou, Groudon, Latios, Dialga, Heatran, Reshiram ve Tornadus efsanevi Pokemon'ları, Ultra Moon'da ise; Lugia, Entei, Kyogre, Latias, Palkia, Regigas, Zekrom, Thundurus ve Yvltel efsanevi Pokemon'ları yakalanabilecek.

Ultra Sun efsanevi Pokemon'ları

Ultra Moon efsanevi Pokemon'ları

Aşağıdaki listeden Pokemon Ultra Sun and Moon'da yer alacak Pokemon'lara ulaşabilirsiniz.