Profesyonel fotoğrafçıdan iPhone 8 Plus kamerasından örnekler

iPhone 8 incelemeleri ortaya çıktığında, telefonun çeşitli yönlerini tartışan birçok farklı bakış açısı göreceğiz. Ancak iPhone 8'deki yeni kamera hakkında profesyonel bir fotoğrafçının görüşünü alma fırsatımız oldu.

Profesyonel fotoğrafçı Austin Mann'ın Hindistan'daki Rajasthan eyaletinde dolaşırken iPhone 8 Plus'la yüzlerce resim çekip kendi bloğunda yayınladı.

Mann, tekrar tekrar 7 Plus'tan daha iyi bulduğunu belirttiği iPhone 8 Plus'da kamerayı çok sevmiş. Özellikle Portre Aydınlatma özelliğinin tanıtımı ile yeni Portre Modu özelliğinden etkilendi. Portre Aydınlatması bazı çekimlere yeni bir soluk almasına yardımcı olmuş ve düzenleme kesintisiz olduğu için çekimi tamamladıktan sonra bile aydınlatmayı değiştirmesine izin veriyor. Mann, her seferinde %100 güvenilirlik göstermediğini belirtti, ancak bunu yaptığında oldukça iyi sonuç verdi.

Portre Modu artık HDR'yi destekliyor; bu da parlak ışıklı ortamlarda özellikle görüntülerden ek ayrıntılar almanızı sağlar. Portre modu efekti şimdi resim çekildikten sonra devre dışı bırakılabilir. Arka plan bulanıklığını istemiyorsanız, daha sonra devre dışı bırakabilirsiniz.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda fotoğrafçının iPhone 8 Plus ile çektiği fotoğrafları inceleyebilirsiniz.