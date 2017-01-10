PS4 için Recep Tayyip Erdoğan çıkartması satışta!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PlayStation 4'te! Recep Tayyip Erdoğan'lı konsol çıkartmasını ilk başta herkes şaka sansa da, ürün gerçek ve şuan satışta. AliExpress üzerinden satılan bu çıkartmada, konsolun ön yüzünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaplaması ve arka yüzünde de Türkiye Cumhuriyeti bayrağı var.

Aynı zamanda Türkiye haritası temalı iki adet Dualshock 4 çıkartmasına da sahip. Şuanda PS4 Slim Recep Tayyip Erdoğan çıkartması PS4 veya PS4 Pro için bulunmuyor. Ancak yarının neler getireceği belli olmaz. Belki bu çıkartma daha sonra diğer PlayStation modelleri için de yapılır ve satışa sunulur.

Bu ürünün fiyatı 8.99 dolar ve Türkiye için kargo ücretsiz! Satıcı firmanın verdiği tahmini teslim süresi 3 hafta ile 1 ay arasında değişiyor. Duyumlara göre şimdiden bu çıkartmayı satın alan birçok kişi var. Ürünü merak edenler veya satın almak isteyenler, ürüne buradan ulaşabilirler.