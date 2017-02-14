Qualcomm, internet hızında devrim yaratacak!

Qualcomm, içerisinde ağ altyapıları için IPQ8074 sistem üzeri çip (SoC) ve istemci cihazlar için QCA6290 çözümünün de yer aldığı uçtan uca 802.11ax portföyünü duyurdu. Böylece Qualcomm Technologies, 802.11ax destekli uçtan uca ticari çözümleri duyuran ilk şirket oldu.

Wi-Fi ağları kalabalıklaşırken, yoğunlaşırken ve farklılaşırken Qualcomm Technology'in 802.11ax çözümleri daha verimli Wi-Fi trafiği için 4 kata kadar daha fazla kapasite, Wi-Fi cihazları içinse 4 kata kadar daha hızlı kullanıcı veri çıkışı ve daha uzun pil ömrü sunarak bağlantı deneyimini arttırıyor. Qualcomm Technologies'in IPQ8074 ve QCA6290 çözümlerinin ilk denemelerini 2017 yılının ilk yarısında yapması bekleniyor.

Yeni nesil Wi-Fi standardı 802.11ax, daha kompleks ortamlarda mükemmel bağlantı deneyiminin sağlanması için ağ kapasitesinin arttırılmasına ve Wi-Fi spektrumundan daha iyi faydalanmaya odaklanıyor. Artan bağlantılı cihaz sayısı ve farklılaşan trafiğin yanı sıra yoğunlaşan ağlar, şu an Wi-Fi spektrumu üzerinde aşırı yük yaratarak bağlantılı cihaz deneyimlerimizin kalitesini de etkiliyor.

Bu durumun üstesinden gelmek için Qualcomm Technologies'in 802.11ax çözümleri; 12-akımı (sekiz 5GHz ve dört 2.4GHz), 8x8 MU-MIMO'yu, 80 MHz kanalı ve kapasite ile kapsama alanını en üst seviyeye çıkaran diğer özellikleri destekliyor. Ek olarak bu çözümler; daha fazla verimlilik, daha yüksek kullanıcı çıkışı ve daha tutarlı performans sağlayan Dikey Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) ve trafik planlaması gibi kanıtlanmış hücresel teknolojileri de destekliyor. Kaynak dağılımına yönetimsel yaklaşım, uyandırma süresinin optimizasyonu ile bir araya gelerek güç tüketimini üçte iki oranında azaltabiliyor, böylece performansı etkilemeden cihazın pil ömrünü uzatıyor.

Bu faydalar 11ax-tabanlı cihazlarda daha fazla görülecek olsa da Qualcomm Technologies çözümlerini, önceki 802.11ac ve 802.11n teknolojilerini kullanan cihazlar da dahil tüm cihazların performansını arttıracak şekilde tasarladı. Bu cihazlar da artık 11ax ağlarına daha iyi bağlanıyor.

IPQ8074 özellikleri

Yüksek entegreli bir SoC olan IPQ8074, yeni nesil kurumsal erişim noktalarına, taşıyıcı ağ geçitlerine ve tüketici yönlendiricilerine maksimum kapasite, menzil ve performans sunmak için tasarlandı.

Ağ performansını arttırmak için 4 kata varan kapasite: 12x12 konfigürasyonu, yukarı ve aşağı bağlantılı MU-MIMO ve 80 MHz akım sayesinde IPQ8074 kapasiteyi dört kart arttırıyor, böylece daha geniş kapsama alanlarında 4.8 Gbps'ye varan hız sunuyor.

Sorunsuz bağlantı için akıllı çözümler: Kurulumu basitleştiren, trafiği optimize eden ve ölü noktaları azaltan Qualcomm Wi-Fi Kendi Kendini Düzenleyen Ağ (SON) dışında IPQ8074, ayrıca üst üste geçmiş Wi-Fi erişim noktaları nedeniyle yoğunlaşmış alanlarda zararlı parazitleri azaltan benzersiz özellikler de sunuyor.

Hepsi bir arada platform: Entegre edilmiş 11ax radyo, MAC ve ana bandın dışında dört çekirdekli 64-bit A53 CPU ve çift çekirdekli hızlandırıcı, tamamen boşaltılmış bir 11ax alt sistem sağlıyor. 14nm tasarım, güç ve boyut avantajları sunarken geniş menzilli harici WAN ve medya arayüzleri müşterilerin 802.11ax ürünlerinden oluşan bir portföy oluşturmalarını sağlıyor.

QCA6290 özellikleri

QCA6290, gelişmiş 802.11ax istemci cihaz SoC olup; evler, kurumlar ve kamu alanları, yüksek trafiğin kullanıldığı diğer alanlar ve otomobiller için benzersiz bir veri çıkışı, pil ömrü ve zengin kullanıcı deneyimleri sunuyor.

Kalabalık ağlarda kullanıcı veri çıkışlarında 4 kata kadar artış: 2x2 MU-MIMO desteğinin yanı sıra gelişmiş 8x8 sondaj mekanizmasını kullanarak 8x8 MU-MIMO'nun tüm faydalarını kullanıyor.

Daha zengin kullanıcı deneyimleri için ultra gigabit hız: 2.4 ve 5 GHz bantlar ile yüksek seviyede modülasyonla (1024 QAM) bir araya gelen Eşzamanlı Çift Bant (DBS) sayesinde 1.8 Gbps'ye varan üst hızlar.

Üçte iki oranında daha az enerji tüketimi: Qualcomm Technologies'in özel optimizasyonlarına ek olarak 802.11ax standart güç tasarruf özellikleri desteği sayesinde enerji tüketimi azaltılıyor.



802.11ax Wi-Fi kapasitesi ve zengin özellikleri ile QCA6290, 4K Ultra HD video yayını ve video konferansı, içerik paylaşımı, sosyal medya ve dosya transferleri gibi bağlantılı deneyimleri artırmak için tasarlandı. DBS'nin arttırılmış kapasite ve veri çıkışı ile bir araya gelmesi araçlarda daha iyi deneyimleri mümkün kılıyor. Bu araç içi deneyimleri içerisinde araç içi gigabit Wi-Fi bağlantı noktaları, cihazlar ile araçların bilgi eğlence sistemleri arasında içerik paylaşımları ve ekranlarda çoklu video yayını gibi deneyimler de bulunuyor.