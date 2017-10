Razer Electra V2 tanıtıldı!

The Razer Electra V2 en geniş ürün desteği sunan kulaklık modeli olarak piyasaya çıkıyor. is Muhteşem bir ses teknolojisi sunan kulaklık, 40mm Neodimyum sürücüleri ile en iyi ses deneyimini PC, konsol ve mobil cihazlar gibi geniş ürün gamında sunuyor. PC, Mac, Xbox One, PlayStation 4 ve aynı zamanda 3.5 mm kulaklık girişine sahip tüm mobil cihazlara uyumlu olan kulaklık, çıkartılabilir mikrofonu ile kolaylık sunuyor.

The Electra V2 özellikle uzun oyun süreleri için tasarlandı. Oldukça hafif, dayanıklı ve konfor odaklı olan kulaklık, alüminyum materyaller sayesinde hem esneklik hem de dayanıklılık kazanıyor. Kullanıcının isteğine göre çıkarılabilir yapıda olan mikrofonu, aynı zamanda oldukça temiz ses akışı sağlarken kullanılmayacağı zamanlarda çıkarılması halinde ses deneyimini de etkilemiyor.

Özellikle Electra V2’den daha pahalı kulaklıklarda bulunan yeni nesil ve yüksek teknolojiyi standart olarak sunan bu kulaklık, oyuncuların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir yapısıyla tercih sebebi olacak.

The Razer Electra V2 USB, ana modeli olan Razer Electra V2’deki tüm özellikleri kendi içerisinde barındırırken özellikle PC oyuncularına odaklanmış bir versiyon olarak hazırlandı. Sadece USB bağlantısı üzerinden ses akışı sağlayan kulaklıkta oyuncular istedikleri zaman Razer modellerinin klasikleşmiş yeşil ışığını özelleştirebilir. Ayrıca sanal 7.1 surround ses deneyimini sunan Electra V2 USB, kullanıcıların Razer Snapse üzerinden diledikleri gibi gibi özelleştirme yapabilmelerini sağlıyor.

Razer Electra V2 özellikleri

Frekans Tepkisi: 20 Hz – 20 kHz

Direnç: 32 ± 15% Ω

Hassasiyet: 105 ± 3dB

Maksimum Giriş Gücü: 50 mW

Sürücüler: 40 mm Neodimyum

Kablo Uzunluğu: 1.3 m / 4.27 ft.

Ağırlık: 278 g / 0.61 lbs.

Razer Electra V2 USB

Frekans Tepkisi: 20 Hz – 20 kHz

Direnç: 32 ± 15% Ω

Hassasiyet: 115 ± 3 dB

Maksimum Giriş Gücü: 50 mW

Sürücüler: 40 mm Neodimyum

Kablo Uzunluğu:: 1.3 m / 4.27 ft.

Ağırlık: 294 g / 0.65 lbs.