Rus hackerlar Britney Spears'a sardı!

Rus hackerlar artık farklı hack yöntemleri denemeye başladı. Bu yöntem için ünlü pop yıldızı Britney Spears ilk kurban oldu. Britney Spears'ın resmi Instagram hesabındaki bir gönderiye "smith2155#2hot make loveid to her, uupss #Hot #X" yazıldı. Ancak bu normal bir metin değil.

Yorumda yer alan "smith2155#2hot make loveid to her, uupss #Hot #X" gönderisi farklı kodlandığı için Firefox tarayıcıda "http://bit.ly/2kdhuHX" linkine yönlendiriliyor. Bu açık sadece Firefox tarayıcısında ortaya çıkıyor. ESET'in yayınlamış olduğu güvenlik raporuna göre bu tip saldırılar ciddi saldırılara gebe olabilecek düzeyde.

Hiçbir anti-virüs yazılımının bulamayacağı şekilde kodlanan bu linkler, özellikler sosyal medyada takipçisi fazla olan ünlü şahıslar sayesinde milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Chrome, Edge, Opera ve Safari'de bu kod çalışmıyor. Firefox'u kullanmak şimdilik pek mantıklı görünmüyor. Eğer güvenliğinize önem veriyorsanız Firefox bir güncelleme yayınlayana kadar farklı tarayıcılar kullanmanızı öneriyoruz.