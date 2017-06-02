Samsung Galaxy S8 Karayip Korsanları Edition artık resmi

Samsung genelde amiral gemisi akıllı telefonlarının özel sürümlerini bastırıyor ve Galaxy S8'in bir istisnası yok. Galaxy S8'in Karayip Korsanları baskısı artık resmi ancak sadece Çin'de. Samsung, sınırlı sayıda sürüm için Disney ile birlikte çalışıyor.

Samsung, sınırlı sayıda Galaxy S8 Karayip Korsanları Edition’ı geliştirmek için Disney ile ortaklık kurdu. Bir rapora göre, sınırlı sayıda kılıf ile birlikte sahte altın yüzük içeren benzersiz bir kutu var.

Dahili bileşenler standart Galaxy S8'deki ile aynı. Samsung sadece akıllı telefonun görünümünü değiştirdi ancak, özellikler açısından değişiklikler yapmadı. 5,8 inçlik Infinity Display ve Qualcomm Snapdragon 835 platformunu çalıştırıyor. Arka tarafta 12MP kamera ve kamera lensinin yanında bulunan bir parmak izi tarayıcısı da geliyor.

Galaxy S8 Pirates of the Caribbean Edition, Çin'de 880 $ karşılığında satılıyor.

Perakende kutusu aslında Karayip Korsanları: Dead Men Tell It Tales başlıklı bir hazine sandığı gibi görünüyor. Normal perakende kutusu da sandığın içinde bulunurken, sahte altın halka tutacağı ise sınırlı sayıdaki kılıfın yanında yer alıyor.

Varyant olarak ayrıca, varsayılan olarak belirlenmiş özel bir Karayip Korsanları teması ve davanın arkasında bir kafatasının tasarımı bulunuyor. Fiyatlandırma açısından, akıllı telefon JD.com'da 880 dolar ile Çin'de mevcut.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefonun kutusuna ve görüntülerine bakabilirsiniz.