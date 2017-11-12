Samsung'un orta sınıf bombası A5 tüm özellikleri ortaya çıktı!

Samsung, Huawei ve elbette Apple, dünyanın en büyük üç telefon üreticisi konumunda. Apple sadece üst sınıfa hitap ettiği için Samsung ve Huawei arasında kıyasıya bir mücadele hakim. Ne de olsa ikili, gerek giriş sınıfı, gerek orta sınıf, gerekse orta-üst sınıf cihazları satışa sunmakta beis görmüyorlar.

Samsung'un son orta-üst düzey cihazı A5 hakkındaki detaylar ortaya çıktı. Şirket, kısa süre önce Amerikan Patent Enstitüsü FCC'ye başvurmuştu. Bilgilerin tamamının FCC'den sızdığını söyleyebiliriz.

A5; 6 çekirdekli Exynos 7885 işlemcisine, 4 GB RAM'e, parmak izi okuyucusuna, metal gövdeye ve çift kameraya sahip olacak. Dahili saklama alanı 64 GB olarak konumlanacak.

Fiyat - performans canavarı; Mavi,pembe,siyah ve altın renk seçenekleriyle, 2017 yılı sonuna kadar satışa sunulacak. Cihaz, Bixby arayüzüne de sahip olacak. Maalesef Samsung'un yeni akıllı telefonunun fiyatı henüz açıklanmadı.