Sanal ortamda güvenlikten ödün vermeyin

Dünya genelinde hem bireyler hem de kurumlar kaçınılmaz bir şekilde işlemlerini internet üzerinden yapıyor. Artan tehditlerden korunmak ve yapılan işlemlerin verimliliğinin sağlanması, öncelikler arasında yer alıyor. Synology, yüksek performanslı, kolay kullanılabilir ve güvenli ürünleriyle kullanıcılarını yenilikçi teknolojilerle buluşturuyor. Ev ve iş yerleri için tasarladığı, yüksek hızlı ve güvenlik odaklı yeni ürünü RT2600ac’yi kullanıma sunan Synology, akıllı ağ yönetimine olanak tanıyor. Sezgisel ara yüzü ve ek paketler ile gücüne güç katan RT2600ac, birden fazla kullanıcıya kablolu veya kablosuz internet kullanım imkânı sunuyor.

Ev ve iş yerlerinde tam güvenlik, yüksek hız

Ağ performansını en üst düzeye çıkaran RT2600ac, 1.7 GHz’lık çift çekirdek işlemciyi üzerinde barındırıyor. Birden fazla cihazın yüksek hızlarda ağa bağlanabilmesini sağlayan ürün, MU-MIMO desteği ve 802.11ac Wave 2 sertifika standardı ile güvenli ağ kullanımına olanak sağlıyor. Smart Connect özelliği sayesinde RT2600ac, 2.4 GHz ve 5 GHz bant aralıkları için maksimum hız ve bağlantı kalitesi sunarken, ağ bağlantı kalitesinin optimize edilmesini mümkün kılıyor. Çift WAN desteği ile 2.0 Gbps’lık bant genişliğine erişmeyi sağlayan ürün, kullanıcıların yük dengeleme ve arıza durumlarında yük devretmeleri için iki yüksek hızlı fiber internet bağlantısından faydalanılmasını sağlıyor.

Yüksek verim, tüketici dostu fiyat

Synology Router Manager (SRM) tarafından desteklenen RT2600ac, profesyonel düzeydeki ağ yönetim araçları sunmanın yanında tüketici dostu fiyat politikasıyla da dikkat çekiyor. Uygulama katmanı QoS (Hizmet Kalitesi Kontrolü), bireysel uygulamalar ve aygıtlar tarafından tüketilen bant genişliğinin tüketimini izlemeyi ve kontrol etmeyi sağlıyor. Ayrıca gelişmiş trafik kontrolü ve uygulama algılama etkinleştirilmiş olsa dahi, donanım hızlandırma motoru bağlı bulunan bütün aygıtların yüksek performans ve verimliliklerinin korunmasına yardımcı oluyor. Kullanıcıların ağ yönetimlerinin hızlı ve kolay kullanılmasını sağlayan ürün, Wi-Fi ve DLNA sertifikasına da sahip.