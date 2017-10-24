Snapchat'e yepyeni özellikler geldi!

Instagram Hikayeler'den önce oldukça popüler olan Snapchat, son dönemde Facebook'un akıllıca hamleleri karşısında kan kaybetmişti. Elindeki ünlü potansiyelinin Instagram'a kaymasından dolayı dibe doğru sürüklenen Snapchat, sunduğu yenilikler ile ayakta durmaya devam ediyor.

Snapchat, bugün aldığı güncelleme ile yepyeni özelliklere kavuştu. Güncelleme ile arkadaşlarınızın Hikayesini izlemek, ona bir Snap göndermek ve diğer seçenekler için, adının üstüne basılı tutmanız yeterli olacak.

Ayrıca başka bir uygulamadayken, iOS paylaşım menüsüne eklenen Snapchat butonu ile görsel ve videoyu Snapchat hesabınızda paylaşabilirsiniz. Son olarak “Hayalet Modu” özelliği ile konum paylaşımının belli bir süre için kapatabiliyorsunuz.

Şimdilik iOS platformuna gelen bu özellikler yakında Android'e de gelecek. Yeni özellikleri kullanmak için App Store'dan Snapchat uygulamasını güncellemeniz yeterli olacaktır.