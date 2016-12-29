Snapdragon 835'in performans testi sonuçları yayınlandı!

Qualcomm'un 10nm üretim süreci ile üreteceği Snapdragon 835 yonga seti hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda AnTuTu sonuçları yayılanan Snapdragon 835 yonga setinin şimdi de Geekbench sonuçları açıklandı. Yeni nesil Android cihazları besleyecek olan Snapdragon 835, görünüşe göre performansı ile adından söz ettirecek.

Snapdragon 835 yonga seti Geekbench testinden, tek çekirdek bölümünden 1844 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 5426 puan almayı başarıyor. Android 7.0 Nougat sürümünde yapılan bu test sonucuna göre; Snapdragon 835'in Apple'ın iPhone 7 modelinde yer alan Apple A10 işlemciden daha düşük bir performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Apple A10 işlemci aynı testten; tek çekirdek bölümünden 3294 puan çoklu çekirdek bölümünden ise 5360 puan alıyor. Apple A10 ile Snapdragon 835'in çoklu çekirdek puanları hemen hemen aynı olsa da; Snapdragon 835'in rakibinin Apple A10 değil 2017'nin sonunda tanıtılacak ve daha güçlü olacak olan Apple A11 yonga setinin olduğunu belirtelim.

Snapdragon 835'in bu test sonuçlarının nihai sürümde artabileceğini söyleyebiliriz. Bakalım Qualcomm bu yıl Snapdragon 835 ile Apple yonga setlerine meydan okuyabilecek mi?