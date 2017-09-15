Sony'den otomatik odaklama performansı sunan üç yeni avuç içi kamera

Sony bugün üç yeni 4K HDR video kameranın duyurusunu yaptı: XDCAM PXW-Z90, NXCAM HXR-NX80 ve Handycam FDR-AX700. Sony'nin çığır açıcı Hızlı Hibrit AF sistemini içeren avuç içi boyutundaki bu üç video kamera da video çekimine uyarlanmış hızlı ve güvenilir otomatik odaklama (AF) işlevi ile 1.0 tip yığma yapılı Exmor RS CMOS görüntü sensörünü bir araya getiriyor ve bir dizi çok yönlü çekim özelliğinin yanı sıra büyüleyici bir görüntü netliği sunuyor.

Hızlı Hibrit AF sistemi; çekim alanının yaklaşık %84'ünü kapsayan 273 aşama algılama AF noktası, yoğun otomatik odaklama noktası yerleşimi ve yeni geliştirilen AF algoritması sayesinde çekim sırasında son derece doğru odaklama ve izleme imkanı sağlıyor. Bu da özellikle 4K videolar çekmek için doğru odaklama gerektiğinde odaklama işleminin getirdiği yükü hafifletiyor. Video kayıt modunda görünen aşama algılama AF çerçeveleri, odaklanılan alanı gösteriyor ve kullanıcıların odakta bulunan bir nesneyi kolayca izleyebilmesine imkan tanıyor. Yeni video kameraların yüksek çözünürlüklü OLED vizörü (0.39 tip OLED, 2.359.000 nokta) ve 3.5 tip büyük LCD ekran (1.555.000 nokta) üzerinden gelişmiş dokunmatik ekranla kullanım imkanı, kullanıcıların odağı bir nesneden bir başka nesneye hızla kaydırmasını sağlıyor, ayrıca AF Sürücü Hızı, İzleme Derinliği Aralığı ve Nesne Değiştirme Hassasiyeti özelliklerinin tümü farklı nesnelerin ve içerik stillerinin gerektirdiği şekilde yapılandırılabiliyor.

Yeni video kameralar HLG (Hibrit Log Gama) özelliğiyle 4K HDR¹ kaydı destekliyor ve anında HDR iş akışı sunuyor. Bu da kullanıcıların, gereken post prodüksiyon işini azaltmasına ve genellikle yüksek yetenekte teknik ve uzmanlık bilgisi gerektiren derecelendirme işlemine gerek kalmadan yüksek kaliteli HDR içerik oluşturmasına olanak tanıyor. Video kameralar ayrıca çok yönlü çekimi desteklemek için şu önemli teknoloji özelliklerine de sahip:

Gelişmiş bir BIONZ X görüntü işleme motoru kullanımıyla piksel gruplaması olmadan 4K tam piksel okuması

960 fps'ye kadar Süper Ağır Çekim kayıt (avuç içi boyutu kategorilerinde sektör lideri) ve 120 fps'ye kadar Ağır ve Hızlı Çekim Full HD kayıt

Kullanıcıların diledikleri şekilde görüntü oluşturabilmesi ve üzerinde çalışabilmesi için S-Log3/S-Gamut3 kapasitesi.

29 mm (35EQ) geniş açılı ZEISS Vario-Sonnar T* 12 kat optik yakınlaştırma lensi ve 18 kat Clear Image Zoom

Hareketli nesneleri çekerken geleneksel modellere kıyasla daha az görüntü bozulması (dönen deklanşör durumu)

Yeni video kameranın ikili bellek kartı yuvası ve TC (zaman kodu)/UB (kullanıcı biti) tarafından desteklenen çoklu kamera kullanımı kapasitesi sayesinde Proxy kayıt, sıralı kayıt ve aynı anda yedeklemeli kayıt gibi iş akışı verimliliği avantajları da elde ediliyor. Üç yeni video kamera ayrıca gelişmiş kullanım imkanını temin etmek için UZAK terminaller, Multi-Interface Shoe ve HDMI Tip A özelliklerini de içeriyor.

Sony Profesyonel Çözümler Avrupa, Avrupa Ürün Müdürü James Leach konu hakkında şu açıklamaları yaptı: " İster sahada son dakika olayını aktaran bir muhabir, ister bir günlük kurumsal çekimin zorlu teslim saati baskılarıyla karşı karşıya bulunan bir serbest çalışan olsun, heyecan verici hikayeler anlatabilmeleri için müşterilerimizi güçlendirmemiz gerektiğine gönülden inanıyoruz. Yeni avuç içi boyutu video kameralarımız da tam olarak bunu sağlıyor. Karedeki bir nesneye odaklanmak için gereken çabayı en aza indirerek ve post prodüksiyon iş akışını kolaylaştırarak, kullanıcıların en iyi yaptıkları şeye, yani hikaye anlatmaya konsantre olmalarına yardımcı oluyoruz."

Serinin yukarıda sayılan önemli özelliklerine ek olarak, XDCAM PXW-Z90 ve NXCAM HXR-NX80 aynı zamanda ikili XLR ses girişi ve çıkarılabilir bir tutma yeri içeriyor ve Wi-Fi izlemeyi, uzaktan video kamera kontrolünü ve birden fazla kamera arasında kablosuz zaman kodu senkronizasyonunu mümkün kılan destekleyici akıllı telefon uygulaması Content Browser Mobile'a erişim sağlıyor.

PXW-Z90 bunlara ek olarak geleneksel yayın MPEG2HD formatında kaydın yanı sıra 4:2:2 10 bit (HD) ve 4:2:0 8 bit (QFHD) değerinde de yüksek kaliteli görüntüler sağlayan XAVC formatında kayıt, mevcut yayın ekipmanıyla uyumluluk için 3G SDI bağlantısı, ayrıca Sony bulut tabanlı ENG abonelik hizmeti XDCAM® air ile uyumluluk gibi, haber spikerliğini destekleyen ağ işlevleri de dahil, yayına özgü gereksinimleri karşılayan farklı özellikler sunuyor.

NXCAM HXR-NX80 ve HandycamFDR-AX700, yüksek çözünürlüklü 4K filmler kaydedebilen, tüketici kullanımına yönelik genişletilmiş XAVC formatı XAVC S'yi kullanıyor.