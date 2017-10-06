Sony'nin PlayStation temalı snowboard'u harika görünüyor!

Sony, kış ve su sporları markası Never Summer ile sınırlı sayıda bir PlayStation 1 temalı snowboard üretmek için ortaklık kurdu.

Ortaklı sonucu üretilen snowboard'un harika göründüğünü söyleyebiliriz. 90'lı yılların sonlarındaki oyun konsollarının donanım estetiği anlayışı ile geliştirilen Snowboard'da, klasikleşmiş PlayStation logosu ve parlak renk çizgileri yer alıyor.

Sony, Never Summer ile üretmiş olduğu bu Snowboard'ların tanesini 500 dolara satıyor. 100 adet sınırlı sayıda üretilen PlayStation 1 temalı Snowbard'un; kabon malzeme, karbon VXR laminat teknolojisi ve Ripsaw Rocker Camber profili ile üretildiğini belirtelim.