Speedtest'e yerli rakip Hız Testi!

İnternet kullanıcıları, sık sık Ookla'nın hız testi platformu olan Speedtest'i kullanarak indirme/yükleme hızlarını ve ping değerlerini ölçüyor. Amerika merkezli Ookla firması yapılan bu hız testlerinde kullanıcıların kişisel bilgilerini anonim olarak topluyor.

Bugün gelen bilgilere göre; Ookla'nın Speedtest'ine yerli bir rakip geliyor. Hız Testi ismindeki yerli girişim, kullanıcıların verilerini toplamaması ile dikkat çekiyor.

Hız Testi Proje Koordinatörü Fatih Karakaş; "Hız testi ölçen sitelerin çoğunluğunun ABD kaynaklı yazılımlar vasıtasıyla hizmet veriyor. Yerli projelerinin internet tarayıcı tabanlı olması nedeniyle herhangi bir cihazdan bağlanıldığında hız testinin kolayca uygulanıyor. İsteyenler, arama motorundan direkt 'hız testi' yazarak ya da cep telefonları veya bilgisayarlarından anında ulaşabilirler. Ayrıca Flash Player tabanlı olmaması nedeniyle ek bir yazılım ya da program yüklemeye gerek kalmıyor. Bu da işleri kolaylaştırıyor." dedi.

Kullanıcılar, www.hiztesti.com.tr sitesi üzerindeni nternet hızını test ederken hiçbir güvenlik zafiyeti yaşamıyor ve özel bilgiler kullanıcılardan talep edilmiyor.

Karakaş proje ile son olarak, "Yabancı ülkelerden faaliyet gösteren siteler tam olarak doğru bir hız testi yapmanıza engel olacaktır. Diğer programların sunucuları çok yoğun olduğu için sağlıklı bir ölçüm yapılamayacaktır. Buna karşılık bizim sunucularımız ülkemizde olduğu için hızlı ve güvenilir sonuçlar ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Hız Testi sitesi şimdilik Beta aşamasında. Tüm testleri tamamlandıktan sonra Hız Testi uygulamasını iOS ve Android cihazlarınızda da kullanabileceksiniz.