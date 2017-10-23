Super Mario Bros.'u bitirme rekoru kırıldı!

2017 yılında Super Mario Bros.'u bitirme rekorları ile çok karşılaştık. Speedrun olarak nitenlendirilen yöntem ile kırılan Super Mario Bros. rekorlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Twitch yayıncısı Darbian, canlı yayında Super Mario Bros.'u bitirmek için kolları sıvadı.

Darbian, Super Mario Bros.'u tam 4:56.528 sürede bitirerek dünya rekorunu eline aldı. Bir önceki rekor olan 4:56.87'yi saliseler ile geçen Darbian'ın oldukça başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Darbian'ın bu rekoru kırarken kalp ritimlerinin 140'a kadar yükseldiğini belirtelim. Heyecan dolu rekor kırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

www.twitch.tv üzerinde darbian adlı kanaldan canlı video izleyin