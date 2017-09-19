Türk öğrenciler 6,5 ayda model uydu yaptı!

Türksat 2. Ulusal Model Uydu Yarışması'na 7-9 Eylül'de katılan Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Atilla Turgut Özyazgan, Şener Delibaş, Tahirhan Yıldızoğlu, Zeynel Deniz Arıcı ve Ali Türkay Avcı, koordinatörleri Doç. Dr. Selçuk Helhel yönetiminde başarılı bir çalışmaya imza attı.

Akdeniz Üniversitesi Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Merkezi Elektro Manyetik Uyumluluk Laboratuvarları'nda çalışmalar yapan öğrenciler, geliştirdikleri model uyduyla Türksat 2. Ulusal Model Uydu Yarışması'na katılarak Türkiye birincisi oldu. Akdeniz Üniversitesi Elektromanyetik Alanlar ve Mikro Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Helhel, yaptığı açıklamada, yarışmada 4 temel ölçünün dikkate alındığını söyledi.

Bunların haberleşme sistemleri, titreşim, düşme ve dayanıklılık olduğunu belirten Helhel, standart uydularda bulunması gereken bu özelliklerin araştırmalarını öğrencilerin, üniversitedeki elektro manyetik dalgalardan arındırılmış merkezde gerçekleştirdiklerini belirtti. Helhel, Birkaç yıl içinde Türkiye'nin %85-90 mertebelerinde yerli uydusu olacak. ifadelerini kullandı.