Türkiye Antarktika'da bilim üssü kuruyor!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de kurulacak olan Bilim ve Teknoloji Merkezi için önerilen bölgelerde incelemelerde bulundu.



İncelemenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özlü, Türkiye'nin Antarktika'da bilim üssü kuracağını söyleyerek, Bölgede barış için bilimi öne çıkaracağız. dedi.



Bakan Özlü, Kurulması planlanan üsle ilgili çalışmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Bakanlığı'na verildi. Biz ön çalışma yaptık. Bu çalışmaya göre, Antarktika'da mevsim buradakinin tam tersi durumda. Antarktika'da yaz olduğu dönemde yani 15 Kasım- 15 Şubat orada yaz mevsimi yaşanıyor. Bu dönemde oraya bir heyet, bilim grubu göndereceğiz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ve diğer üniversitelerimizden araştırmacı hocalarımızı Antarktika'ya göndereceğiz. Türkiye'nin Antarktika'da bir bilim üssü olacak. Çünkü bizden başka ülkeler de orada çalışıyor. diye ekledi.

Piri Reis'in haritasında Antarktika'nın tam olarak gösterildiğine vurgu yapan Özlü, Antarktika Bölgesi'nin olduğu işaretleri var. Bunu da bir harita yaptırıyoruz, güzel bir harita yaptırarak Antarktika'da hak iddia eden ülkelerin belgelerinin sunulduğu müzede bu haritayı sergileyeceğiz. Biz de orada hak iddia ediyoruz çünkü en önce Antarktika denen bir yer olduğunu Piri Reis Haritası'nda işaret ediyoruz. Böyle bir yer var diye işaret ediyor. diyerek sözlerini sonlandırdı.

