Twitter, gizlilik politikasını değiştirdi

Popüler mikroblog sitesi Twitter, uzun süredir uyguladığı gizlilik politikasını değiştirdi. Twitter'ın yeni gizlilik politikası sayesinde kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir Twitter deneyimi sunulması planlıyor. Ancak bu deneyimin, Twitter'ın sizi an ve an izleyerek sunulacağını belirtelim.



Şeffaflık ve kontrol: Bilgilerine daha şeffaf şekilde erişim sağlamak ve verilerinin Twitter tarafından nasıl kullanıldığına dair daha ayrıntılı kontroller sunmak amacıyla Twitter Verilerini genişleterek yeni Kişiselleştirme ve Veri ayarlarını kullanıma açıldı. Bu gelişmiş ayarlarla birlikte Twitter web tarayıcısının ”Takip Etme (Do Not Track)” ayarına bağlı çalışmayacak ve artık bu ayar desteklenmeyecek.

Web verisi: Twitter hizmetlerini geliştirmek, ayrıca reklamlar dahil gösterilen içeriği kişiselleştirmek için yerleştirilmiş zaman akışları gibi Twitter içeriği ile entegre olan diğer web sitelerinin verilerini saklama ve kullanma şekli güncellendi. Twitter, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Üyesi ülkelerdeki kullanıcıların web sayfası ziyaret verilerini tutmuyor.



Veri paylaşımı: Kişisel olmayan, anonim olarak toplanmış ve cihaz seviyesindeki verileri nasıl paylaştığı güncellendi. Seçkin iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalara göre bu veriler senin iş ortağımıza onay vermen koşuluyla ismin, e-postan veya diğer kişisel bilgilerinle ilişkilendirilebilir. Verilerinin bu iş ortaklığı anlaşmaları kapsamında paylaşılıp paylaşılmayacağını Kişiselleştirme ve Veri ayarlarında kontrol edebilirsiniz.





Tüm cihazlarında kişiselleştirme: Kişiselleştirme ve Veri ayarlarında Twitter'a giriş yapmak için kullanmadığınız cihazlara yönelik ek kontrol sağlandı.



Privacy Shield ve Digital Advertising Alliance: Twitter, İsviçre-ABD Privacy Shield programına katılacağımızı ve Digital Advertising Alliance'ın Online Davranışsal Reklamcılık Özdenetim İlkeleri'ni benimsedi.