Twitter'a yeni özellik!

Twitter, getireceği popüler makaleler özelliğiyle takip ettiğiniz kişilerin en çok okuduğu içerikleri görmenizi sağlayacak.

21/09/2017 11:30

Twitter, ülkemizdeki en önemli haber platformu. Her ne kadar yalan haber ve saldırganlık oranı yüksek olsa da bir olayı anında öğrenebiliyor oluşumuz Twitter'ı son derece önemli bir hale getiriyor.

Twitter, bizim ülkemizde çok sevilebilecek bir özelliği kullanıcılara sunmak üzere; popüler makaleler. Takip ettiğiniz kişiler tarafından en çok paylaşılan makaleler, keşfet sekmesinde bulunacak olan popüler makaleler bölümünde listelenecek. Ayrıca Twitter, konumunuza göre de makale önerilerinde bulunacak. 

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Twitter, Facebook’un kalabalık ana sayfasından kurtulmak isteyenler için sade ve bilgilendirici bir uygulama şeklini aldı. Eğer popüler makaleler özelliği kişiselleştirme yönünde iyi çalışırsa son derece faydalı olacaktır. Twitter, özelliğin geleceğini kesin olarak onayladı.

 

    Yazar: Berk İşçimen

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