WhatsApp'ın emojileri yenileniyor!

Gönderilen mesajları iptal etme özelliğini kullanıcılarına sunması beklenen WhatsApp, bundan önce yepyeni bir özellik ile karşımıza çıkıyor. WhatsApp beta için yeni güncelleme, emoji kullanarak sohbet etmeyi sevenlerin takdir edeceği bir yeniliği ortaya koyuyor. Popüler sohbet uygulaması, önceki sürüme göre yeniden tasarlanmış emojiler ile geliyor.

Bu muazzam bir yenilik değil, ancak yeni emojiler daha iyi görünüyor. Gözler yeniden tasarlandı ve genel olarak emojilerin özelliği daha belirgin.

Yeniden düzenleme, sadece geleneksel ifadelerle değil, tüm emojiler ile ilgili. Hatta özellikle hayvanlarla ilgili emojiler çizgi roman bir stil ile yeniden tasarlandı.

Yeni emojileri şimdiden kullanmak için WhatsApp’ın beta sürümüne kayıt olmanız gerekiyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda yeni emojileri inceleyebilirsiniz.