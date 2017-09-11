Xiaomi Mi Mix resmen tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve görüntüleri!

Xiaomi, Mi MIX 2'yi söz verdiği gibi Çin'deki bir etkinlikte ilan etti. 5.99-inç 18: 9 Full HD + ekranI ile Mi MIX 2, 17: 9 en / boy oranına sahip 6.4-inç ekranlı birinci nesil Mi MIX'in aksine % 12 daha küçük ve ultra dar ön çerçeveye sahip. 6GB RAM'e ve Snapdragon 835 Mobile platformuna sahip Mİi MIX 2’nin 8GB RAM'li bir Special Edition versiyonu da bulunuyor. Sony IMX386 sensörüne sahip 12 megapiksellik bir arka kamera ve yüzün tanınmasını destekleyen ön sağ altta 5 megapiksel kamerası bulunuyor.

Seramik bir gövdeye sahip telefon, standart bir kulaklık yerine geçmeli piezoelektrik seramik akustik sistemi kullanıyor ve selefine benzer kulaklıkla aramaları dinlemenizi sağlıyor. Ayrıca, gelişmiş bir ses deneyimi için ses yönlendirmeli tüpü olan 50mW yüksek güçlü ses yönlendirmeli hoparlörü var. 6 mod ve 43 bant için destek sağlıyor. Bilindiği gibi, dünyaca ünlü tasarımcı Philippe Starck telefonun tasarımcısıdır.

Xiaomi Mi MIX 2 özellikleri

*1500: 1 kontrast oranı, DCI-P3 renk gamutuyla 5.99 inç (2160 × 1080 piksel) Full HD+ 18: 9 ekran

*Adreno 540 GPU'lu 2.45GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 835 64-bit 10nm Mobil Platform

*64GB / 128GB / 256GB (UFS 2.1) depolama alanına sahip 6GB LPDDR4x RAM, 128GB depolama alanına sahip 8GB LPDDR4x RAM (Özel Sürüm)

*Android 7.1 (Nougat) ile MIUI 9

*Çift SIM (nano + nano)

*Sony IMX386 sensörlü 12MP arka kamera, 1.25μm piksel boyutu, f / 2.0 diyafram, çift tonlu LED flaş, 4 eksenli OIS, 4K video kaydı

*Yüz tanıma, 1080p video kaydı ile 5MP ön kamera

*Parmak izi sensörü

*Boyutlar: 151.8x 75.5 x 7.7 mm; Ağırlık: 185g (Standart); Boyutlar: 150.5x 74.6 x 7.7 mm; Ağırlık: 187g (Özel Baskı)

*4G LTE, WiFi 802.11ac çift bantlı (2 × 2 MU-MIMO), Bluetooth 5.0, GPS / GLONASS / Beidou, NFC, USB Type-C

*Qualcomm Hızlı Yük 3.0 hızlı şarj ile 3400mAh (tipik) / 3300mAh (minimum) batarya

Xiaomi Mi MIX 2, standart alüminyum alaşımlı çerçeve ile dört yönlü kavisli seramik gövdeli standart versiyon için Siyah renkte geliyor ve 64GB depolama alanı versiyonu olan 3599 yuan, 6GB RAM versiyonu ise 3299 yuan fiyat etiketine sahip. 6GB RAM + 128GB depolama modeli 6GB RAM ve 256GB depolama sürümü ise 3999 yuan.

Tam seramik gövdeli Mi MIX 2 Special Edition, Siyah Beyaz renklerle geliyor ve 8GB RAM ile 128GB depolama sürümünün fiyatı 4699 yuan olarak belirtildi.

Sonraki sayfalarda telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.