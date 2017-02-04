YouTube'a merakla beklenen özellik geldi!

YouTube, iOS platformundaki uygulamasını yeni özellikler ile güncelleyerek kullanıcıların uzun zamandır beklediği özelliği kullanıma sundu. Telefondan, TV, PlayStation 4 veya Xbox One'a YouTube üzerinden video aktaranlar, bu güncellemeden önce bir sonraki veya önceki videoya geçme, durdurma ve ses kontrollerini telefon üzerinden kullanamıyordu.

YouTube sürüm 12.04 ile bu artık mümkün. YouTube kontrolleri odaklı güncelleme ile ayrıca Apple Watch üzerinden de kontrollere erişmek mümkün oluyor.

YouTube güncellemesi ile gelen yenilikler

- YouTube uygulaması ile Chromecast cihazları, akıllı TV'ler, oyun konsolları veya diğer cihazlara yayın yaparken videoları kilit ekranından kontrol edin

- Oynat/Duraklat, Önceki/Sonraki ve ses kontrollerine kilit ekranı ve Kontrol Merkezi'nden erişin

- Yayın sırasında, eşlenmiş Apple Watch'unuzdan kontrollere erişin

Yeni özellikleri kullanabilmek için YouTube uygulamasını güncellemeniz yeterli olacak.