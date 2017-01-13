YouTube'dan Safari'ye 4K engeli!

Apple'ın internet tarayıcısı Safari, dün ilginç bir engelleme ile karşılaştı. Bu zamana kadar YouTube yüklenen mevcuttaki tüm 4K çözünürlüğündeki videoları oynatabilen Safari, YouTube'a yeni yüklenen 4K videoları oynatamaz hale geldi. 4K yerine maksimum 1440P çözünürlükte video oynatmaya başlayan Safari'nin, neden böyle bir engelleme ile karşılaştığı çok geçmeden anlaşıldı.

YouTube sunucularında yer alan 4K çözünürlüğündeki videolar bu zamana kadar H.264 codec'i ile yükleniyordu. Ancak YouTube bu noktada bir değişiklik yaparak H.264 yerine VP9 kullanmaya başladı. Safari'nin de VP9'a desteği olmadığı için 4K çözünürlük yerine maksimum 1440P çözünürlük sunduğu ortaya çıktı.

Apple, şimdilik bu konu hakkında bir hamle yapmış değil. Tahminlerimize göre macOS'e gelecek güncelleme ile Safari VP9 codec desteğine kavuşacaktır. Şimdilik 4K video izlemek istiyorsanız Google Chrome kullanmanız gerekecek.

