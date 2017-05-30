18 çekirdeli intel i9 tanıtıldı!

Tayvan’da düzenlenen Computex 2017 etkinliğinde Intel, eski ve yeni işlemcilerini birleştirdiği Core X ailesini tanıttı. Core X kapsamında çıkacak yeni işlemciler, mevcut Core i5 ve Core i7 modellerinden daha güçlü olacak. Yeni Core i9 ailesinde 5 farklı versiyon bulunuyor ama en üst model Core i9-7980XE.

18 çekirdekli ve 36 birimli olan işlemci hem Extreme Edition hem de X tanımlamasını alıyor. Tüm Core i9 işlemcilerinin 3.3 GHz saat hızına sahip olacağı ve Turbo Boost ile 4.6 GHz saat hızlarına kadar çıkabileceği belirtiliyor. Tepe modelin haricinde 16, 14, 10, 8 ve 6 çekirdekli işlemciler de tüketicilere sunulacak.

Core i9 Extreme'in 2000 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Core X ailesinin başlangıç modeli ise Core i5 olacak. 4 çekirdekli bir işlemci olacak Core i5-7640X, 242 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Yüksek performanslı diğer alternatif Core i7, iki farklı versiyonla satışa sunulacak. İşlemcinin 4 çekirdekli modeli 339 dolar, 8 çekirdekli modeli ise 599 dolar fiyat etiketine sahip olacak.