5G, logosu ile karşımıza çıktı!

Nesnelerin interneti kavramının hayatımıza girmesinin ardından LTE ve LTE Advanced Pro teknolojileri yetersiz gelmeye başladı. IoT'nin ilerleyen dönemdeki gelişimini de göz önünde bulundurduğumuza LTE yakında eski bir teknoloji olacak ve yeterli olmamaya başlayacak. Bu yüzden firmalar 5G için çalışmalara şimdiden başladı.

Hız konusunda olduğu kadar radyon frekansında da artış sağlayacak olan 5G, 6GHz'e kadar olan frekans bandlarını kullanabilecek. Bu sayede cihazlar arasındaki iletişimde kopmalar minimuma indirilecek ve daha hızlı bağlantı sağlanacak. 2020 yılında kullanıma sunulması beklenen 5G için bugün ilk logo yayınlandı.

LTE, LTE Advanced ve LTE Advanced Pro teknolojileri normalde 4G olarak geçiyor. Ancak kullanırken LTE olarak kullanılıyor. 5G ise aynı 3G'de olduğu gibi sadece ismi ile anılacak. LTE Advanced Pro'nun logosu üzerinde oynamalar yapılarak 5G metninin üzerine tasarlanan logonun çok taze göründüğünü söyleyebiliriz.