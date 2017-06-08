6GB RAM'li amiral gemisi Nokia 9 yine test edildi

Nokia 9, Geekbench'te 6GB RAM ile yine fark edildi. Daha önce 4GB ve 8GB RAM ile testlerde görünen Nokia 9'un üç farklı türevinin olduğu anlaşılıyor.

Cihaz, daha önce de listelerde görüldüğü gibi, “Unknown Heart” adı ile tanımlandı. Geekbench'teki liste 1.9GHz'de saat hızına sahip bir sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon yonga setini ima ediyor. Bu muhtemelen, amiral gemisi telefonlar için uygun olan yonga seti Snapdragon 835'tir. Aslında bu modelin Nokia 9 olacağı konusunda herhangi bir güvence yok ve HMD bazı prototipleri test ediyor olabilir.

Şu anda, birden fazla varyanta sahip akıllı telefonları başlatma stratejisi, birçok üreticinin birden fazla kullanıcı segmentini hedeflemesine olanak tanımıştır. Nokia, orta sınıf bir model olan Nokia 6'yı satarken bu stratejiyi kullandı.

Nokia'nın akıllı telefon pazarına tam teşekküllü dönüşünü ne zaman göreceğimiz konusunda emin değiliz. Bunu sadece zaman gösterecek!