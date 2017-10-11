AirPods ile Android'de Google Asistan'ı kontrol edin!

Apple'ın tamamen kablosuz kulaklığı AirPods, iOS işletim sisteminde sıradan bir kulaklığın ötesinde hizmet sunuyor. AirPods'un sensörleri sayesinde kulaklığa çift tıklayarak; Siri'yi aktif edebilir, şarkıyı durdurabilir veya bir sonraki/önceki şarkıya geçiş yapabiliyorsunuz. Ancak bu özelikler sadece iOS'te çalışıyordu.

Android'de AirPods kullananalar, cihazı Bluetooth üzerinden sadece kablosuz kulaklık gibi kullanabiliyordu. Ancak bu durum AirpodsForGA uygulaması ile değişiyor. Google Play Store'da yer alan AirpodsForGA uygulaması ile AirPods'un iOS'teki bazı özelliklerini Android'de de kullanabiliyorsunuz.

AirpodsForGA sayesinde AirPods'a iki defa tıklayarak iOS'te Siri'yi aktif ettiğiniz gibi Android'de de Google Asistan'ı aktif edebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak sunulan uygulama şimdilik Google Asistan'ı yönetmek için kullanıyor. İlerleyen günlerde belki güncellemeler ile şarkılar arasında geçiş özelliği de eklenebilir.