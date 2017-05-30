AirPods kasasını iPhone standına dönüştürün!

Apple'ın iPhone 7 lansmanında tanıttığı tamamen kablosu kulaklığı AirPods, kullanıcıların yoğun ilgisine maruz kalmıştı. Bugün AirPods hakkında ilginç bir haber ortaya çıktı.

AirPods kulaklıkları şarj, eşleşme ve saklamaya yarayan AirPods kutusunun iPhone standı olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Çeşitli forumlarda paylaşılan görseller; AirPods kasasının dengeyi sağlayarak iPhone'u yatay pozisyonda tutabildiğini gözler önüne seriyor.

Bunun için yapmanız gereken; AirPods'u kutudan çıkarmak ve iPhone'u yatay pozisyonda, ekran AirPods'un kapağına gelecek şekilde düz bir zemine yerleştirmeniz. Daha sonra AirPods kutusu iPhone'u dengede tutarak size stant görevi sunuyor.