AirPods kasasını iPhone standına dönüştürün!

Apple'ın iPhone 7 lansmanında tanıttığı tamamen kablosu kulaklığı AirPods, kullanıcıların yoğun ilgisine maruz kalmıştı. Bugün AirPods hakkında ilginç bir haber ortaya çıktı.
--> AirPods incelemesi
AirPods kulaklıkları şarj, eşleşme ve saklamaya yarayan AirPods kutusunun iPhone standı olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Çeşitli forumlarda paylaşılan görseller; AirPods kasasının dengeyi sağlayarak iPhone'u yatay pozisyonda tutabildiğini gözler önüne seriyor.
Bunun için yapmanız gereken; AirPods'u kutudan çıkarmak ve iPhone'u yatay pozisyonda, ekran AirPods'un kapağına gelecek şekilde düz bir zemine yerleştirmeniz. Daha sonra AirPods kutusu iPhone'u dengede tutarak size stant görevi sunuyor.
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