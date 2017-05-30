AirPods kasasını iPhone standına dönüştürün!

Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods'un, şarj kutusunu iPhone standına dönüştürebilirsiniz.

30/05/2017 12:40

Apple'ın iPhone 7 lansmanında tanıttığı tamamen kablosu kulaklığı AirPods, kullanıcıların yoğun ilgisine maruz kalmıştı. Bugün AirPods hakkında ilginç bir haber ortaya çıktı.

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AirPods kulaklıkları şarj, eşleşme ve saklamaya yarayan AirPods kutusunun iPhone standı olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Çeşitli forumlarda paylaşılan görseller; AirPods kasasının dengeyi sağlayarak iPhone'u yatay pozisyonda tutabildiğini gözler önüne seriyor.

Bunun için yapmanız gereken; AirPods'u kutudan çıkarmak ve iPhone'u yatay pozisyonda, ekran AirPods'un kapağına gelecek şekilde düz bir zemine yerleştirmeniz. Daha sonra AirPods kutusu iPhone'u dengede tutarak size stant görevi sunuyor.

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    Yazar: Ender Öztürk

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