Akıllı telefon uygulaması SiM kadınlara iyi gelecek

Turkcell, ihtiyaç duyduğu bilgilere kolayca ulaşmak isteyen kadınlar için yeni bir uygulama geliştirdi. Kadınlara özel akıllı telefon uygulaması SiM, kişisel bakımdan astrolojiye, dekorasyondan çocuk bakımına kadınların ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere kolay ve hızlı ulaşmalarını sağlayacak. SiM’de yer alan “Benim İçin” bölümünde, Tülin Şahin güzellik sırlarını paylaşacak; sağlıklı saçlar için bilgiler, uygulamalı günlük makyaj önerileri, moda, sağlıklı beslenme ve cilt bakımıyla ilgili tüyolar verecek. “Çocuğum için” bölümünde ise anneler; Pedagoji Derneği’nden onaylı içeriklerle çocuk gelişimi hakkında pratik bilgiler ve çocukların seveceği yemek tarifleriyle buluşurken, çocukları için de eğlenceli ve eğitici videolar bulacak. Kadınlar ayrıca Loreal, Koçtaş, Lidyana, Pakolino, Mustela, E-Bebek ve Memorial Hastanesi’nden uzmanların hazırladığı içeriklerle kendilerine ve ailelerine iyi gelecek öneriler elde edebilecek. SiM’den tüm operatör kullanıcıları faydalanırken, Turkcell aboneleri uygulama içinde yer alan tüm içerik ve videoları internet paketlerinden yemeden özgürce izleyebilecek.

‘Pohpohla Beni’ ile kendini iyi hisset

Kadınların akıllı telefon uygulaması SiM’in en eğlenceli bölümlerinden birisi de

‘Pohpohla Beni’ olacak. ‘Pohpohla Beni’ butonu ile SiM, kadınlara istedikleri her an tek bir tıkla iltifat edecek. Süsle-Paylaş fonksiyonu ile fotoğraf süsleme ve albüm yapma seçeneklerinin de bulunduğu uygulama ile kadınlar çocuklarının bilgilerini arşivleyebilecek, bebeklerin boy-kilo detayını girerek büyüme hızlarını takip edebilecek. SiM uygulaması, Apple Store ve Google Play üzerinden yüklenebiliyor.