Akıncılar, Redhack'i hackledi!

Genelde hacker’lar ve hacker grupları, belli kurumlara ait siteleri ve diğer ülkelerin önemli kurumlarına ait siteleri hacklemesi ile haber konusu olurlar. Ancak yeni gelen bir habere göre, popüler Türk hacker grubu popüler başka bir hacker grubunu hackledi.

Akıncılar isimli ünlü Türk hacker grubu, Redhack grubunun kurucularından Taylan Kulaçoğlu’nun sosyal medya hesabını hackledi. Son yıllarda hack saldırıları ile adından sıkça söz ettiren Akıncılar, yürüttükleri faaliyetler ile gündeme gelen Redhack grubuna bir siber saldırı düzenledi.

Akıncılar, Redhack grubunun kurucularından Taylan Kulaçoğlu’nun twitter hesabını hackledi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Akıncılar grubu, "Siber saldırı düzenlediğimiz kişinin bütün yazışmaları elimizde, önemli olan yazışmalar devletimizin ilgili makamlarına teslim edildi" dedi.