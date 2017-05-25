Altyazılara da virüs eklediler!

İnternetten film indiren kullanıcılar, genellikle bu işi yasadışı yollar ile yaptığı için Türkçe altyazı dosyalarını sonradan farklı yerlerden indirip filmi öyle izliyor. Korsan filmciler arasında yaygın olarak kullanılan VLC oynatıcısı için ortaya çıkan bu haber sonrasında hemen bir güncelleme yayınlandı.

Check Point Software Technologies, yaptığı araştırmalara göre; başta VLC olmak üzere Kodi, Popcorn Time ve Stremio medya oynatıcılarında güvenlik açığının olduğunu tespit etti.

Bugüne kadar savunmasız oldukları tespit edilen medya oynatıcıların her birinin milyonlarca kullanıcısı var. Diğer medya oyuncusunun benzer saldırılara karşı da savunmasız olabileceğine inanıyoruz.

5 Haziran 2016'da yayınlanan VLC'nin son sürümünün tek başına 170 milyondan fazla indirilmesi var. Kodi (XBMC), günde 10 milyondan fazla benzersiz kullanıcı ve her ay yaklaşık 40 milyon benzersiz kullanıcıya ulaştı.

PopcornTime kullanımı için şu anki tahminler mevcut değil, ancak bu sayının milyonlarca olduğunu da varsayabiliriz.

Hackerlar, saldırıları altyazı yoluyla gerçekleştirerek, herhangi bir cihazı tam kontrol altına alıyor. Bu noktadan sonra, hackerlar, PC, ister akıllı bir TV, ister mobil bir aygıt olsun, kurbanının makinesiyle istediği her şeyi yapabilir. Hackerlar, tam kontrolü eline aldıktan sonra cihazınıza fidye yazılımı bile yükleyebilir.



Bu virüsten korunmak için medya oynatıcılarınızı en son sürüme güncellemeniz gerekiyor.

PopcornTime – https://ci.popcorntime.sh/job/Popcorn-Time-Desktop/249

Kodi – https://kodi.tv/download

VLC – http://get.videolan.org/vlc/2.2.5.1/win32/vlc-2.2.5.1-win32.exe

Stremio – https://www.strem.io/