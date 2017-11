Amazon'un 1.1 milyar dolarlık hissesi satıldı!

İş hayatına yerleri paspaslayarak başlayan ve şimdilerde dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos, rekor fiyatları görünce 1.1 milyar dolarlık hisse satışı yaptı ve parasını cebine koydu. Amazon hisselerinde önceki hafta başlayan yükseliş, şirketin hisselerini arka arkaya yeni rekorlara taşıdı.

Şirketin hisseleri 1111 dolarla rekor kırarken, sene başından bu yana yaşanan yükseliş de %48'i buldu. Amazon hisserlerinin rekor yolculuğu, kurucusu Jeff Bezos'u da bir anda dünyanın en zenginler listesinde en tepeye taşıdı. Bezos'un serveti şirket hisselerindeki değerlenme ile birlikte son bir haftada %14.3 artışla 100 milyar dolara dayandı. Bezos, yaşanan bu artıştan kendi payına düşeni yaptığı satışla aldı.

Elindeki hisselerin yaklaşık %1.3'ünü elden çıkaran Bezos, bu satıştan 1.1 milyar dolar kazandı. Aslında bu satış sürpriz bir karar değil. Bezos, Nisan ayında yaptığı açıklamada, uzay turizmi şirketi Blue Origin'in hedeflerine daha çabuk ulaşması için her yıl 1 milyar dolar değerinde hisse satışı yapacağını duyurmuştu. Bezos, kazandığı bu parayı Blue Origin'in çalışmaları için ayıracak.