Android 7.0 Nougat'ı bilgisayarda kullanın!

Android uygulamaları mobil cihazların dışında dizüstüne Chromebook modellerinde de çalışabiliyordu. Ancak bazı uygulamalar ile Google Play Store'u Windows üzerinden de kullanabiliyorduk.

Extonlinux isimli geliştirici Android uygulamalarını Windows'ta çalıştırma özelliğini bir tık ileriye taşıdı ve Android 7.0 Nougat sürümünü bilgisayara kurabilmemizi sağlayan ISO dosyasını yayınladı.

AndEX Projesi olarak geçen bu proje sayesinde Android 7.1.1 Nougat sürümünü bilgisayarlarınıza yükleyebiliyorsunuz. 32 bit ve 64 bit desteği olan bu işletim sisteminin çok stabil çalıştığını söyleyebiliriz.

AndEX Projesi içerisinde ön yüklü olarak; Google Chrome, Firefox, Spotify, Google Earth, SnapTube, Dosya Yöneticisi, YouTube, Clash of Clans ve Aptodie App Store uygulamalarını barındırıyor.

Google Play Store ve diğer Google hizmetlerini kullanabilmek için ise GAPPS paketini yüklemeniz gerekiyor. Ancak her hizmetin bir bedeli olduğu gibi AndEX projesinin de bir bedeli var.

Eğer bilgisayarınıza Android 7.1.1 Nougat sürümünü yüklemek istiyorsanız, 9 dolar gibi bir ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak projenin ISO dosyasını satın alabilirsiniz.