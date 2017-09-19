Android'deki duvar kağıdı uygulamalarında virüs bulundu!

Google Play Store'u vuran ikinci büyük virüs dalgası, toplamda 21.1 milyon Android cihazı etkiliyor. Bu virüs dalgası, zararsız gibi görünen duvar kağıtları ile ortaya çıktı. Check Point'in araştırmacıları tarafından bulunan ve ExpensiveWall olarak adlandırılan malware çeşidi piyasadaki tüm Android cihazlarını etkileyebiliyor.

Masum bir duvar kağıdı uygulaması olarak görünen bu uygulama, Google Play Store'dan kaldırılmadan önce 1 milyon ila 4.2 milyon arasında indirildi. Buna benzer toplamda 50 uygulamanın Play Store'da olduğu söyleniyor.

Google, bu virüslü uygulamayı 7 Ağustos'ta Play Store'dan kaldırmasına rağmen hala birçok cihazda kurulu olduğu söyleniyor. Bu kötücül yazılım, SMS ve internet erişimi gibi genel izinler isteyip cihazınızın kontrolünü hackerlara emanet ediyor.

Google, her ne kadar önlem alsa da, Play Store'da binlerce zararlı yazılım bulunuyor. Uygulamaları yüklemeden önce erişim izinlerini dikkate almanız ve ona göre izin vermeniz Android cihazınızı korumak için alabileceğiniz kişisel yöntemler arasında yer alıyor.