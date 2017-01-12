Android kullanıcıları yeni emojileri göremiyor!

iOS 10.2 güncellemesi ile Emoji kütüphanesine yeni emojiler eklenmişti. Bu emojileri kullanabilmek ve görüntüleyebilmek için iOS 10.2 sürümüne sahip olmanız gerekiyor. 100'ün üzerinde yeni emojiyi mobil platforma taşıyan Apple, bu hamlesi ile iOS kullanıcıları tarafından beğeni toplasa da, Android kullanıcılarının sitem etmesine neden olmuştu.

Yeni emojileri iOS 10.2 yüklü iPhone'dan herhangi bir Android cihaza gönderdiğinizde emoji görünmüyor ve kare simgesi çıkıyordu. Bunun için Google güncelleme yayınlamış ancak bu güncelleme her zaman olduğu gibi tüm Android cihazlara gelmediği için çoğu Android telefon kullanıcısı yeni emojilerden mahrum bırakıldı.

Emojipedia'nın açıkladığı rakama göre; iOS 10.2 ile gelen emojileri piyasadaki %96 Android cihaz görüntüleyemiyor. Bunun nedeni ise cihazların Android 7.1 Nougat güncellemesi almaması. Eğer cihazınız Android 7.1 güncellemesini yeni emojileri asla göremeyeceksiniz.

%96'lık oran inanılmaz derecede yüksek görünüyor. Yeni yazım dili olan emojinin sürekli gelişmesi ve Android telefon satan üreticilerin buna güncelleme ile yetişememesi vahim bir durum.