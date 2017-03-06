Android Studio 2.3 ile uygulama geliştirme daha kolay!

Google, geçtiğimiz günlerde Android Studio'nun yeni bir sürümü olan Android Studio 2.3'ü yayınladı. Android Studio 2.3 ile uygulamala geliştiricileri için çok sayıda iyileştirme ve yenilikler geliyor.

Android Studio 2.3 güncellemesi, IDE'deki gelişmelere odaklanıyor. Bu sürümde güncellenen özellikler arasında; Google Uygulama Görüntüleri için WebP desteğinin yanı sıra Layout Editor'da ConstraintLayout kitaplık desteği ve pencere paletinde yenilikler yer alıyor.

Google, geliştiricilere URI'lerinin uygulamalarında bulmalarına yardımcı olacak yeni bir Uygulama Bağlantı Yardımcısı ekledi. Gelen yenilikler arasında ayrıca, Android geliştiricileri daha hızlı bir Anında Çalıştır deneyimi için güncellenmiş çalıştırma düğmeleri de bulunuyor.

Son olarak, Google, uygulamalarını Android Emulator ile test edenlere kopyalama ve yapıştırma metni desteğini getiriyor. Bu özellik, yoğun talep üzerine geri eklendi ve şimdi x86 Google API Emulator sistem görüntüleri API Düzey 19 destekleyen Android 4.4 KitKat ve daha üstü sürümler ile çalışıyor.

Bu sürümde, malzeme simgesi sihirbazı, anında kullanıcı arabirimi değiştirme, önbellek ve diğerleri oluşturma seçeneği gibi çok daha fazla değişiklik var.