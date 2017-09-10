Android ve iOS için YouTube'a yepyeni özellik!

Android ve iOS cihazlarında YouTube kullanıcılarını mutlaka mutlu edecek yepyeni bir özellik geliyor. Google, YouTube kullanıcılarının izledikleri videoların oynatma hızını seçmesine izin veren özelliğini açıkladı.

Değişken hızlı oynatma masaüstü uygulamasında birkaç yıldır mevcut ancak, en çok istenen özelliklerden biri olmasına rağmen mobil cihazlarda yoktu. Bu özellik şimdi de iOS ve Android ile çalışan akılı telefonlara geldi.

Google’ın YouTube kullanıcılarına sunduğu bu yeni özellik ile Android uygulamalarındaki videoları hızlandırmak veya iOS ve yavaşlatmak mümkün olacak. Geliştiricilere göre oynatma hızı, oynatıcı kontrollerinin ayarlama menüsünden 0.25x (çeyrek hız) ila 2x (çift hızlı) arasında ayarlanabilir.

Geliştiricilerin yeni özelliği mobil cihazlarda nasıl barındırabilecekleri konusunda daha teknik bir açıklama için Google şunları söyledi:

“Videoyu hızlandırmak veya yavaşlatmak için video çerçevelerini değiştirilmiş ses zaman damgalarına göre hizalandırırız. Video çerçeveleri mutlaka kronolojik olarak kodlanmaz, bu nedenle video oynatma ile senkronize kalmak için video dekoderinin, video çerçevelerinin oluşturulması gereken hızdan daha hızlı çalışması gerekir.”

Yeni değişken hız oynatma seçeneğinin, Android 5.0 Lollipop'u ve daha üstün ve herhangi bir iOS cihazı akıllı telefon üzerinde çalışacağını belirtmek gerekir.