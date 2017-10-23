Android'e DNS üzerinden TLS desteği geliyor!

Google, Android kullanıcılarının güvenliği için çok yakında DNS üzerinden TLS özelliğini devreye sokacağını açıkladı. Peki, nedir bu DNS üzerinden TLS özelliği? Bildiğiniz gibi tüm web siteleri bir IP adresi üzerinden yayın yapıyor. Bu IP adresleri DNS sayesinde kullanıcılara yönlendiriliyor.

UPD veya TCP protokolleri üzerinden yapılan bu yönlendirilme sırasında tüm web trafiğiniz herkes tarafından izlenebilir hale geliyor. DNS üzerinde TLS işlemi ise DNS sorgularını HTTPS seviyesinde şifreliyor ve kullanıcıların verileri güvence altına alınıyor.

DNS üzerinden TLS'i kullanmanız için; Google DNS yani 8.8.8.8 , 8.8.4.4 adreslerini kullanmanız gerekiyor. Google, bu yönlendirme özelliğini şimdi de Android'e getirecek.

Geliştirici seçeneklerinden aktif edilmesi beklenen DNS üzerinden TLS özelliğinin, Android 8.1 güncellemesi ile kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak mobilde de bu özelliği kullanabilmek için DNS değiştirmeniz gerektiğini belirtelim.