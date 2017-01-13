Nokia'nın Androidli canavarı Nokia 8 videoda ortaya çıktı!

HMD tarafından resmi olarak açıklanmasa da, Nokia'nın yeni Android tabanlı amiral gemisi telefonu, Snapdragon 835 yongasetini sergilemek için CES'e gitti.

Bazıları cihaza bakmayı başardı ve biri telefonun olduğu odada gizlice bir video çekti. Nokia Supreme'a adı ile anılan Nokia 8'in içinde en son ve en büyük Qualcomm yongası bulunacak. Ayrıca Snapdragon 821 işlemci ile bir başka varyantı da mevcut olacak. Snapdragon 835 ile çalışan birim 6GB ile birlikte gelirken Snapdragon 821’li bu model 4GB RAM ‘e sahip olacak.



Daha güçlü sürüm, 64GB / 128GB dahili depolama alanı ve ek depolama alanı için bir microSD yuvası içeriyor. 24MP’lik arka kamera OIS ve EIS'yi destekleyecek ve görüntülü sohbetler ile selfie için 12MP ön kamera olacak. Telefonun ön kısmında çift hoparlör bulunuyor.

Nokia 8'in gelecek ay MWC 2017'de Barcelona'da tanıtılması bekleniyor.

Telefonun her iki versiyonunu da aşağıdaki videolarda izleyebilirsiniz.

