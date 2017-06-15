Angry Birds'ün yeni oyunu çıktı

Rovio, sevilen Angry Birds oyun serisine bugün bir yenisini daha ekledi. Angry Birds Evolution adındaki oyun, ana seri bir oyun olarak nitelendirilmiyor. Sıra tabanlı aksiyon oyunu olan Angry Birds Evolution, Kuş Adası'nda geçiyor. Adada, kuşlar bir kez daha yumurtalarını domuz tehdidinden korumak için savaşıyor.

Angry Birds Evolution'da; bir platformda kuşları yönlendirip, fırlatarak düşmanları egale etmeye çalışıyoruz. Ücretsiz olarak sunulan oyunda aylık üyelik sistemi uygulanıyor.

İsteğe bağlı olarak aktif edilen aylık üyelik sayesinde; Premium üyelere ayrıcalıklar sağlanıyor. Eğer bu pakete üye olursanız; her gün bir premium yumurta bileti ve mağazadan satın alınan altın ve cevherlerde ekstra %10 ayrıcalık uygulanıyor.

Android ve iOS için yayınlanan Angry Birds Evolution'ı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Android için Angry Birds Evolution

iOS için Angry Birds Evolution