AOC AGON 240 Hz oyun monitörü satışa sunuldu

AOC’nin AGON AG251FZ modeli, 25 inçlik Full HD TN paneli ile (16:9 formatında, 1920 x 1080 piksel), yalnızca 24 inçlik standart ekrandan biraz daha büyük bir ekran isteyen espor yarışmacıları için cazip bir tercih olmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara çok hızlı bir ekran performansı da sunuyor. 240 Hz’lik yenileme oranı ve 1 ms’lik tepki süresi hiçbir zaman, hatta hız dolu sahnelerde bile hareket bulanıklığı olmayan, oldukça akıcı oynanabilirliği beraberinde getiriyor.

Ayrıca, Adaptif Sync Teknolojisi, kırılmayı ya da ekran kaynaklı tutukluğu ortadan kaldırmak için ekranı uyumlu grafik kartlarıyla eşleştiriyor. Tepki süresinde en üst düzeyi arayan oyuncular da monitörün dahili video işlemlerinin çoğunu by-pass eden AOC Düşük Girdi Gecikmesi Modundan yararlanacaklar. Böylece, oyuncular kendi kontrol girdilerinin ekrana anında yansıtıldığını görebilirler. Bu da rekabet dolu aksiyon oyunlarında hatırı sayılır bir avantaj sunar.



AGON serisinin bütün monitörlerinde olduğu gibi, AG251FZ modeli de profesyonel oyuncuların konforunu, esenliğini ve performansını artırmak için seçili bazı üst düzey özelliklerle sunuluyor. Bunlar arasında toplanır bir kulaklık askısı, eğilme, sağa sola dönme ve yükseklik ayarlı (yükseklik ölçüsü de dahil) AOC Ergo Dial Base ve kolayca taşınması için bir taşıma sapı bulunuyor.

Dahası, AOC Flicker Free Teknolojisi uzun süren oyun oturumları boyunca gözlerin yorulmasını önlemek için titreşimi de azaltıyor. AG251FZ modelinde ekranın görüntüsünü spesifik olarak oyunlara göre uyarlamak için ise, FPS, yarış ve RTS gibi oyunlar için çeşitli oyun modları da bulunuyor. Ekranda bulunan AOC Gölge Kontrolü seçeneği ise, ekranın geri kalanını etkilemeden, sadece aşırı karanlık kısımları aydınlatıyor. Monitörle sunulan AOC QuickSwitch kumanda ise bütün ayarların kolayca değiştirilebilmesini sağlıyor.

AOC’nin AGON AG251FZ modeli şu anda piyasada bulunabilir. Üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatı ise 449 USD.

AG251FZ özellikleri