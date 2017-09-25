iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın tüm yeni özellikleri!

Bir yıl boyunca gerçekleşen sızıntı ve söylentilerin ardından geçtiğimiz haftalarda Apple’ın yeni iPhone modelleri nihayet resmen tanıtıldı. En çok merakla beklenen ve 10. Yıldönümü nedeniyle özel olarak geliştirilen iPhone X, Steve Jobs Tiyatrosu'ndaki etkinlikte resmen ilan edildi.

İlk bakışta, iPhone 8 ve 8 Plus, 2016 öncüllerine çok benzese de gelişmiş özellikler ve farklı malzeme yapısı ile geliyor. Bununla birlikte, iPhone 4'ü ve 4s modellerinde kullanılan cam metal tasarım yeni iPhone modellerinde yer aldı. Bunun nedeni ise şirketin yeni telefonları ile sunduğu kablosuz şarj özelliği.

Peki iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı diğerlerine göre ön plana çıkaran özellikleri neler? Sizlere bu haberimizde, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın en yeni özelliklerinden bahsedeceğiz. Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu özellikleri inceleyebilirsiniz.

Cam tasarım

Giriş bölümünde, iPhone 8 ve 8 Plus'ın cam ağırlıklı tasarımından zaten bahsettik ancak, bazı ayrıntılar da var. Apple, yeni ikilideki cam arka bölmelerinin "dahili bir çelik ve bakır yapısıyla takviye edildiğini" ve bunun da "akıllı telefonda kullanılabilecek en dayanıklı cam" olduğunu iddia ediyor. Bu oldukça cesur bir iddiadır, ancak yakında ne kadar iddialı olduğunu göreceğiz.

Ayrıca, bu telefonlardaki güzel tonlar 7 katmanlı bir renk prosesi ile elde ediliyor ve böylece onları ön plana çıkarıyor.