Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı duyurdu

Bugün, büyük olasılıkla on yılın en büyük ürün etkinliği düzenleniyor ve Apple, son akıllı telefon modellerini resmen duyurdu.

Ancak şovun yıldızı kesinlikle en iyi iPhone X olacak ancak, 2017, geçen yılın 7 ve 7 Plus'larının yenilenmesi için planlanmış bir yıl. Apple'ın cihaz yayın planını takip ettiyseniz, dolayısıyla bunun iPhone 7s ve 7s Plus olarak adlandırılması daha mantıklı olacaktı. Ama öyle olmadı. Bugün baktığımız telefonların adı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olarak açıklandı.

Birden 8 numaraya geçme biraz fazla ani gibi görünse de, yeni ikilide tasarımdan çekirdek içlerine kadar değişen çeşitli yeni değişiklikler var - burada tüm önemli bilgileri okuyabilirsiniz.

Geçen yılki iPhone 7 modellerini görmüş, dokunmuş veya duymuşsanız, iPhone 8 ikilisinin tam olarak neye benzediğini zaten biliyorsunuzdur. Standart 16: 9 LCD ekran ve Touch ID sensörü telefonun özellikleri arasında yer alıyor.

Görünüşe göre, iPhone 8 kardeşler şık bir cam kapak tasarım ile seleflerinden ayrılıyor. Ve tüm bunlar cihazların boyut ve ağırlıklarında küçük değişikliklerle sonuçlanıyor. Ayrıca iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde iPhone 7 ikilisinde olduğu gibi hiçbir kulaklık jakı mevcut değil.

Bilgiler geldikçe güncellenecek....