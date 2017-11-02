Apple Maps, Afyonkarahisar'ı Ayfonkarahisar yaptı!

Google'ın haritalar hizmetine rakip olmak adına geliştirilen Apple Maps, ilk çıktığında doğru sonuç vermemesi ile büyük tepki toplamıştı. Türkiye'de hala düzgün bir şekilde çalışmayan ve çoğu lokasyonu bulamayan Apple Maps, bugün ilginç ve bir o kadar da komik bir hata ile gündeme geldi.

Türkiye'nin yeni şehri iPhonekarahisar!

Apple Maps, Afyonkarahisar'ı bugün tüm iPhone ve iPad modellerinde "Ayfonkarahisar" olarak göstermeye başladı. iPhone'un türkçe okunuşu Ayfon'u karahisar ile birleştiren Apple Maps'in neden böyle bir hata yaptığı henüz bilinmiyor. Olayın basına yansımasından sonra Apple Türkiye'nin bu komik hatayı düzeltmesi bekleniyor.