Apple Music'i denemek isteyenlere kötü haber!

Apple, çevrimiçi müzik servisi Apple Music için yeni fiyatlandırma politikasını açıkladı.

21/05/2017 17:50

Apple, çevrimiçi müzik servisi pazarına geçtiğimiz yıllarda Apple Music ile giriş yapmıştı. Apple Music'i ilk defa deneyecek olanlara 3 ay boyunca ücretsiz servis veren daha sonra aylık 9,99 TL ücret talep eden Apple Music, bu politikasını değiştirmeye hazırlanıyor.

Aktarılan son bilgilere göre Apple Music'in artık ücretsiz deneme sürümü olmayacak. Avusturalya, İspanya ve İsviçre'de Apple Music'in ücretsiz sürümleri kaldırıldı. Apple Music'i bu ülkelerde denemek isteyenler 9,99 dolar yerine ilk ay sadece 0,99 dolar ödeme yapmak zorunda.

Türkiye'de henüz bu uygulanmaya başlanmadı. Ancak önümüzdeki günlerde yükselen dolar kurundan dolayı Apple Music'in aylık 14,99 TL'ye çıkması ve deneme sürümünün ise 1.99 TL civarında olması bekleniyor.

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    Yazar: Ender Öztürk

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