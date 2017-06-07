Apple Music, Spotify'ı yakalıyor

Apple, WWDC 17 sonrası çevrimiçi müzik platformu Apple Music'in kullanıcı sayısını açıkladı. Sadece daha bir kaç ay önde 20 milyon abonesi bulunan Apple Music, bu kadar kısa süre içerisinde 7 milyon kullanıcı daha edindi ve toplamda 27 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.

Apple Music'in en büyük rakibi Spotify ise 50 milyon abone sayısını aşmış durumda. Ancak Spotify'ın kuruluşunu baz alırsak; Apple Music'in, Spotify'ın elde ettiği başarıyı çok kısa bir sürede yakalamış durumda. Apple'ın, iOS 11 ile Apple Music'i ön plana çıkarmaya başlaması Spotify'ın tahtını ilerleyen yıllarda kaybedeceğinin sinyallerini veriyor.

iOS 11 ile AirPlay 2 desteği iPhone ve iPad modellerine geliyor. AirPlay 2 ile dilediğini kablosuz hoparlöre aynı anda Apple Music'i yansıtabiliyorsunuz.

Ayrıca geliştirilere MusicKit API'ları da iOS 11 ile dağıtıldı. Bu sayede Apple Music destekli uygulamaların sayısı hızlıca artacak. Son olarak ise Apple Music üzerinden artık arkadaşlarınızı takip edebilecek ve listelerinizi paylaşabileceksiniz.