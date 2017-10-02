Apple Music'ten yeni rekor!

Apple'ın Spotify ve Tidal'a rakip olan uygulaması Apple Music'in kullanıcı sayısı belli oldu. Apple Music 30 milyon kullanıcıyı aştı. Haziran ayından bu yana 3 milyon yeni abone kazanan Apple Music, 60 milyon aboneli lider Spotify'ın yarısı kadar aylık müşteriye sahip oldu.

Rakip uygulama Spotify'ın aksine ücretsiz üyelik modeli bulunmayan Apple Music, ilk defa platformu deneyecek kullanıcılarına 3 aylık ücretsiz deneme süreci sunuyor.

Android ve Windows işletim sistemi ile çalışan cihazlarda kullanılabilecek olan Apple Music'in ise ülkemizde ne zaman yayına gireceği hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.