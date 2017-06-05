Apple Store bakıma alındı! Yeni ürünler ekleniyor!

Apple, bugün Türkiye saati ile 20:00'da WWDC 17 etkinliğini düzenleyecek. Geliştirici odaklı olan bu etkinlikte yeni ürünlerin de sahne alması bekleniyor. Bu ürünler arasında Amazon Alexa ve Google Home benzeri bir Siri hoparlör, iPad Pro 10.5 inç ve yeni MacBook Pro 15 inç modellerinin olacağı söyleniyor.

Her WWDC öncesi olduğu gibi WWDC 17 öncesi de Apple Store bakıma alındı. Yeni ürünlerin kataloglarının eklenmesi için bakıma alınan Apple Store, WWDC 17'nin sonrasında tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Bakım sonrası Apple Store'da iPad Pro 10.5 inç, yeni iPad Pro 12.9 inç, Siri hoparlörü ve işlemcisi yenilenmiş MacBook Pro 15 inç modellerinin yer alamsı bekleniyor.