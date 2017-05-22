Apple'ın başı, kulaklığın patlamasından dolayı dertte!

Geçtiğimiz aylarda Pekin'den Melbournee'a uçan bir kadının kulağında kablosuz kulaklık patlamıştı. Olayın ardından patlayan kulaklığın markası dava sürecine etki edeceği için açıklanmamıştı. Bugün ise kadının kulağında patlayan kulaklığın markası belli oldu.

Apple'ın uzun bir süredir bünyesinde bulunan Beats firması, bildiğiniz gibi kablosuz kulaklık üretiyor. Kablosuz Beats Studio'nun ilk modelleri AA pil ile çalışırken bu karardan Beats Studio v2 ile vazgeçmişti. Beats Studio v2 ile dahili batarya sistemine geçiş yapan Beats, böylelikle bu tip patlamaların önüne geçmek istemişti.

Ancak piyasada hala Beats Studio v1 modelleri bulunuyor. Kadının yara almasına yol açan olan patlamaya da bu kulaklıklığın neden olduğu bugün açıklandı. Apple yetkilisi olayın ardından; patlamanın üçüncü taraf pillerden kaynaklandığını açıklayarak sorumluluğun onlara ait olmadığını açıkladı.

Ancak kadın, Beats kulaklığın üzerinde ve kitapçığında üçüncü parti pillerin patlamaya neden olabileceğine dair bir ibare bulunmadığını bu yüzden Apple'dan tazminat talep edeceğini açıkladı. Bakalım Apple ile mağdur kadın arasındaki davanın ilerleyen süreci nasıl olacak?